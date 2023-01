ICEA Réunion d’information sur l’autoconsommation individuelle salle de l’Orangerie Ayguesvives Catégories d’Évènement: Ayguesvives

Haute-Garonne

ICEA Réunion d’information sur l’autoconsommation individuelle salle de l’Orangerie, 2 février 2023, Ayguesvives. ICEA Réunion d’information sur l’autoconsommation individuelle Jeudi 2 février, 18h30 salle de l’Orangerie

Entrée livre sur inscription

ICEA organise une soirée d’information sur l’autoconsommation individuelle avec Panneaux photovoltaïques salle de l’Orangerie place du fort 31450 Ayguesvives Ayguesvives 31450 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://icea-enr.fr/ »}, {« link »: « mailto:contact@icea-enr.fr »}] ICEA organise une soirée d’information sur l’autoconsommation individuelle avec Panneaux photovoltaïques

Salle de l’Orangerie à Ayguesvives, le 02 février 2023 à 18 h 30

Entrée libre et gratuite ouverte à tous.

Produire sa propre électricité, est-ce faisable ? mon toit est il éligible, ? quelle puissance, quel coût ? est-ce rentable ?

Icea vous aide à répondre à ces questions en partageant ses connaissances sur le sujet.

Inscription sur le site ICEA : https://icea-enr.fr/ lien dans la lettre info onglet « Lettre info » ou par courriel: contact@icea-enr.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-02T18:30:00+01:00

2023-02-02T21:30:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Ayguesvives, Haute-Garonne Autres Lieu salle de l'Orangerie Adresse place du fort 31450 Ayguesvives Ville Ayguesvives lieuville salle de l'Orangerie Ayguesvives Departement Haute-Garonne

salle de l'Orangerie Ayguesvives Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ayguesvives/

ICEA Réunion d’information sur l’autoconsommation individuelle salle de l’Orangerie 2023-02-02 was last modified: by ICEA Réunion d’information sur l’autoconsommation individuelle salle de l’Orangerie salle de l'Orangerie 2 février 2023 Ayguesvives Salle de l'Orangerie Ayguesvives

Ayguesvives Haute-Garonne