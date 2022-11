MARCHE DE NOËL Salle de l’Orangerie Ayguesvives Catégories d’évènement: Ayguesvives

MARCHE DE NOËL Salle de l’Orangerie, 9 décembre 2022, Ayguesvives. MARCHE DE NOËL Vendredi 9 décembre, 16h00 Salle de l’Orangerie

Exposants sur inscription

Une quarantaine d’exposants, du vin chaud, de la bonne humeur voici le retour de notre traditionnel marché de Noël. Salle de l’Orangerie Place du Fort 31450 Ayguesvives Ayguesvives 31450 Haute-Garonne Occitanie

