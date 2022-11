Vide ta chambre Salle de l’Orangerie Ayguesvives Catégories d’évènement: Ayguesvives

Haute-Garonne

Vide ta chambre Salle de l’Orangerie, 27 novembre 2022, Ayguesvives. Vide ta chambre Dimanche 27 novembre, 09h00 Salle de l’Orangerie articles puériculture, vêtements et jouets exclusivement Salle de l’Orangerie Place du Fort, 31450 Ayguesvives Ayguesvives 31450 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-27T09:00:00+01:00

2022-11-27T17:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Ayguesvives, Haute-Garonne Autres Lieu Salle de l'Orangerie Adresse Place du Fort, 31450 Ayguesvives Ville Ayguesvives lieuville Salle de l'Orangerie Ayguesvives Departement Haute-Garonne

Salle de l'Orangerie Ayguesvives Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ayguesvives/

Vide ta chambre Salle de l’Orangerie 2022-11-27 was last modified: by Vide ta chambre Salle de l’Orangerie Salle de l'Orangerie 27 novembre 2022 Ayguesvives Salle de l'Orangerie Ayguesvives

Ayguesvives Haute-Garonne