Participation financière libre au profit de l’UNICEF

Journée au profit de l’UNICEF, venez découvrir les actions de l’UNICEF auprès des enfants. Salle de l’Orangerie Place du Fort 31450 Ayguesvives Ayguesvives 31450 Haute-Garonne Occitanie Une journée avec des activités familiales: parcours sportif, rallye photo, dictée intergénérationnelle, lecture, jeux…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-20T10:00:00+01:00

2022-11-20T17:00:00+01:00

