Teinture végétale sur soie, teinture d’un foulard salle de l’odalisque Castanet-Tolosan Catégories d’évènement: Castanet-Tolosan

Haute-Garonne

Teinture végétale sur soie, teinture d’un foulard salle de l’odalisque, 10 décembre 2022, Castanet-Tolosan. Teinture végétale sur soie, teinture d’un foulard Samedi 10 décembre, 09h30 salle de l’odalisque

tarif : 75 euros la journée (prix foulard inclus)

Préparation de la soie pour fixer la couleur (mordançage), préparation des bains de teinture. Tests de plusieurs plantes et teinture d’un foulard en soie pour chacun des participants. handicap auditif;handicap moteur hi;mi salle de l’odalisque 31320 castanet-Tolosan Grande Bordé Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/couleurs-en-herbe/evenements/teintures-naturelles-a-base-de-plantes-teindre-la-soie »}] L’atelier de teinture sur soie se passe à Castanet-Tolosan. Vous y apprendrez à reconnaître les plantes dites « tinctoriales » locales et celles qui s’installeront facilement au jardin, et comment les utiliser, afin de teindre la soie. Nous testerons plusieurs plantes sur des échantillons puis chaque stagiaire pourra teindre un foulard avec la plante de son choix Organisé par Couleurs en herbe

Inscriptions

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-10T09:30:00+01:00

2022-12-10T17:00:00+01:00 couleursenherbe

Détails Catégories d’évènement: Castanet-Tolosan, Haute-Garonne Autres Lieu salle de l'odalisque Adresse 31320 castanet-Tolosan Grande Bordé Ville Castanet-Tolosan Age minimum 18 Age maximum 99 lieuville salle de l'odalisque Castanet-Tolosan Departement Haute-Garonne

salle de l'odalisque Castanet-Tolosan Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/castanet-tolosan/

Teinture végétale sur soie, teinture d’un foulard salle de l’odalisque 2022-12-10 was last modified: by Teinture végétale sur soie, teinture d’un foulard salle de l’odalisque salle de l'odalisque 10 décembre 2022 CASTANET-TOLOSAN salle de l'odalisque Castanet-Tolosan

Castanet-Tolosan Haute-Garonne