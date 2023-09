Séminaire Biodiversité Entomologique de l’Oise Salle de L’Obélisque Senlis, 12 octobre 2023, Senlis.

Le 7ème séminaire « Biodiversité Entomologique de l’Oise »

Ce séminaire se veut tout à la fois un évènement scientifique et pédagogique, ouvert à tous les publics, spécialistes et néophytes. Vous aurez l’occasion d’assister à des conférences sur diverses thématiques et problématiques environnementales : découverte des insectes, suivis naturalistes présentant l’état de la biodiversité / entomofaune, conséquences de la perte de biodiversité / entomofaune, espèces invasives, démarches scientifiques et économiques, SOS pollinisateurs, biomimétisme, etc. Des ateliers pédagogiques seront également proposés durant ces journées de découverte.

Rendez-vous : de 9h à17h, au Quartier Ordener à SENLIS.

Tarif : gratuit.

Renseignements et inscription : au 03 44 31 32 64 ou l.baliteau@cpie60.fr

Sortie organisée par le CPIE des Pays de l’Oise en partenariat avec la Ville de Senlis, le CEEBIOS, le Conseil départemental de l’Oise, la DREAL, le Conseil régional des Hauts-de-France, et bien d’autres encore.

Salle de L'Obélisque 4 avenue de Creil, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-12T08:30:00+02:00 – 2023-10-12T16:30:00+02:00

