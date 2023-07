Réunion publique Salle de l’Obélisque Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Senlis Réunion publique Salle de l’Obélisque Senlis, 5 juillet 2023, Senlis. Réunion publique Mercredi 5 juillet, 19h00 Salle de l’Obélisque Entrée libre et gratuite CONCERTATION AU FIL DE L’EAU La procédure de révision du PLU prévoit que la population soit informée et concertée régulièrement au long de la procédure à travers :

– La mise à disposition du public d’un dossier d’études associé à un registre d’observations destiné à recueillir les remarques des personnes concernées.

Le service urbanisme vous accueille donc, sur rendez-vous, pour vous permettre la consultation des documents aux jours et horaires habituels d’ouverture du service.

– L’organisation d’au moins une réunion publique : La première, organisée le 31 janvier 2023 a permis la présentation du diagnostic et du PADD, La seconde, sera organisée à la fin du printemps pour présenter les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), le projet de texte règlementaire et le plan de zonage. – La présentation du projet sur des supports municipaux (site internet et journal communal)

– L’installation d’une exposition de panneaux d’information dans le hall de la mairie

– La mise en place d’une adresse internet dédiée – plu@ville-senlis.fr – pour recevoir les observations du public. La prochaine réunion publique est programmée le mercredi 5 juillet à 9h, dans la salle de l’Obélisque.

La prochaine réunion publique est programmée le mercredi 5 juillet à 9h, dans la salle de l'Obélisque.

Les premières orientations d'aménagement ainsi que les évolutions du plan de zonage seront présentées. Salle de l'Obélisque Avenue de Creil Senlis 60300 Oise

