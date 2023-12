POMME SALLE DE L’ISLE L Isle D Abeau, 21 mars 2024, L Isle D Abeau.

La Scène de Musiques Actuelles Les Abattoirs et le Vellein, scènes de la CAPI, vous proposent le concert de Pomme à la Salle de l’Isle à l’Isle d’Abeau. L’artiste, élue « artiste féminine aux Victoire de la Musique en 2021 » et encore une fois nommée en 2023, et dont l’album « Failles « à reçu le Prix de l’Album Révélation en 2020 , vient défendre sur scène son troisième album « Consolation ». Une ode à toutes ses choses qui nous font du bien.

Tarif : 42.50 – 42.50 euros.

Début : 2024-03-21 à 20:30

Réservez votre billet ici

SALLE DE L’ISLE AVENUE DU BOURG 38080 L Isle D Abeau