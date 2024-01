CONCERT DE MUSIQUE ARABO-ANDALOUSE Salle de l’institut Orléans, samedi 27 janvier 2024.

Concert de Musique Arabo-Andalouse de l’Ensemble ALBAYCIN – Direction Maître Rachid Guerbas le 27 janvier 2024 – Salle l’Institut à 20h30 Samedi 27 janvier, 20h30 Salle de l’institut Tarif Plein: 12 Euros – Tarif Réduit: 6 Euros

L’ASLA présente :

Ensemble Albaycin – Direction Maître Rachid Guerbas

Programme du concert du samedi 27 janvier 2024 à20h30 Salle de l’Institut Orléans.

L’Ensemble Albaycin de musique arabo-andalouse nous convie à la première d’une création mondiale d’une nawba dans l’exhaustivité de ses mouvements.

Il s’agit d’une succession de pièces instrumentales et vocales respectant l’unité modale et se développant selon un ordre préétabli d’enchaînements de cycles rythmiques.

Nawba dans le mode sîka (ton de mi).

1 Pièce non mesurée

2 Ouverture instrumentale

3 Ô reine des belles (Chant à 16 temps)

4 Douceur de boire (Chant à 8 temps)

5 J’erre parmi les créatures (Chant à 6 temps)

6 Tu pris possession de mon âme (Chant à 4 temps)

7 Vois donc l’énamouré (Chant à 5 temps)

8 Meurtri d’amour (Chant à 3 temps)

9 Interlude instrumental insirâf (rythme assymétrique)

10 Quel vertige que ce regard (insirâf)

11 Beau présage que ce vent d’Est (finale à 2 temps)

12 Viens voir le reflet doré des amandiers en fleurs

13 Clôture instrumentale

Salle de l'institut 4, Place Sainte-Croix 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

MUSIQUE ARABO-ANDALOUSE