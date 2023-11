8ème édition de « la semaine du partenariat Orléans/ Parakou » Salle de l’institut Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans 8ème édition de « la semaine du partenariat Orléans/ Parakou » Salle de l’institut Orléans, 18 novembre 2023, Orléans. 8ème édition de « la semaine du partenariat Orléans/ Parakou » 18 – 26 novembre Salle de l’institut Samedi 18 novembre – salle de l’Institut – 19h Défilé de mode Orléans Parakou 30 ans d’amitié, organisé en partenariat avec : l’atelier Jacques Robak,

les élèves du lycée Charles Peguy,

les élèves du lycée St Paul du Bourdon Blanc (métiers de la mode)

les élèves de la section vêtements flous du lycée Paul Gauguin Suivie d’une création artistique afro-contemporaine élaborée spécifiquement pour le 30ème anniversaire par Oumy et ses musiciens avec une performance de danse. Mercredi 22 novembre – auditorium de la médiathèque – 18h Conférence sur la restitution des biens culturels du Bénin par la France par Marion Rivolier, peintre et scénographe qui travaille sur la scénographie des musées béninois où seront installés les œuvres restituées. Le dimanche 26 novembre – Centre Régional d‘Information Jeunesse “Un après-midi au Bénin”, organisé en partenariat avec l’Association Orléans Parakou Des expositions Spécialités culinaires Artisanat,

Un Spectacle « Djagué le chasseur » par le griot conteur Le fils du soleil, -15h

Un atelier découverte des instruments de musique,

Une présentation des échanges entre les enfants d’Olympia Cormier et du centre Okouabo de Parakou. Salle de l’institut 4, Place Sainte-Croix 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T19:00:00+01:00 – 2023-11-18T22:00:00+01:00

