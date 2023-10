DMITRY MASLEEV en concert Salle de l’institut Orléans, 10 novembre 2023, Orléans.

DMITRY MASLEEV en concert Vendredi 10 novembre, 20h30 Salle de l’institut Tarifs de 5€ à 25€, 15€ avec « la Carte »

Lauréat du prix Tchaïkovski en 2015 il parcourt depuis, partout plébiscité, les scènes du monde, du Canada au Chili du Brésil à la Corée et les plus importantes scènes d’Europe. Celui que France Musique qualifie de supersoliste dédie l’essentiel de cette soirée au répertoire russe. Elle s’ouvrira par les Variations sur un thème de Corelli, qui lui-même est une variation du thème espagnol de la Folia. Écrite lors d’un séjour en France, l’ultime pièce pour piano seul de Rachmaninov, d’une difficulté redoutable, réussit le tour de force de regarder vers le baroque du thème original, et vers le jazz dont le compositeur détourne des accords typiques.

C’est dire l’ampleur du talent nécessaire aux pianistes qui se risquent à cette œuvre, comme à celles qui composent cette soirée.

_

Ven. 10 nov. 20h30

Tarifs de 5€ à 25€, 15€ avec « la Carte »

Durée 1h30 environ

Découvrir l’artiste

Salle de l’institut 4, Place Sainte-Croix 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://theatredorleans.fr/agenda/dmitry-masleev »}] [{« data »: {« author »: « Dmitry Masleev », « cache_age »: 86400, « description »: « Rachmaninoff – Variations on a Theme of Corelli, Op.42nDmitry Masleev – pianonnlive at Moscow Tchaikovsky Hall, 09.02.2021nVideo – Moscow Philharmonic https://www.youtube.com/user/mosfilarmonianPlease, visit their website https://meloman.runFull concert here: https://meloman.ru/concert/dmitrij-masleev-2021-02-09/nHuge archive from Tchaikovsky Hall: https://meloman.ru/videos/nInstagram https://www.instagram.com/moscow_philharmonic/nVK https://vk.com/mosfilarmonianOK https://ok.ru/mosfilarmoniann******************nnu0420u0430u0445u043cu0430u043du0438u043du043eu0432 – u0412u0430u0440u0438u0430u0446u0438u0438 u043du0430 u0442u0435u043cu0443 u041au043eu0440u0435u043bu043bu0438 u041eu043f. 42nu0414u043cu0438u0442u0440u0438u0439 u041cu0430u0441u043bu0435u0435u0432 – u0444u043eu0440u0442u0435u043fu0438u0430u043du043ennu041au043eu043du0446u0435u0440u0442u043du044bu0439 u0417u0430u043b u0438u043c. u041f.u0418.u0427u0430u0439u043au043eu0432u0441u043au043eu0433u043e, 09.02.2021nu0412u0438u0434u0435u043e u043fu0440u0435u0434u0441u0442u0430u0432u043bu0435u043du043e u041cu043eu0441u043au043eu0432u0441u043au043eu0439 u0424u0438u043bu0430u0440u043cu043eu043du0438u0435u0439 https://meloman.runu041fu043eu043bu043du044bu0439 u043au043eu043du0446u0435u0440u0442 u043fu043e u0441u0441u044bu043bu043au0435 – https://meloman.ru/concert/dmitrij-masleev-2021-02-09/nu041eu0433u0440u043eu043cu043du044bu0439 u0430u0440u0445u0438u0432 u0437u0430u043fu0438u0441u0435u0439 u041cu043eu0441u043au043eu0432u0441u043au043eu0439 u0424u0438u043bu0430u0440u043cu043eu043du0438u0438: https://meloman.ru/videos/nInstagram https://www.instagram.com/moscow_philharmonic/nVK https://vk.com/mosfilarmonianOK https://ok.ru/mosfilarmonia », « type »: « video », « title »: « Dmitry Masleev plays Rachmaninoff – Variations on a Theme of Corelli, Op.42 », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/Cv-P3wPUkWA/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=Cv-P3wPUkWA », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCtUotb__ZDP_rodwg9xi1oQ », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=Cv-P3wPUkWA »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-10T20:30:00+01:00 – 2023-11-10T22:00:00+01:00

2023-11-10T20:30:00+01:00 – 2023-11-10T22:00:00+01:00

Alexandra Hart