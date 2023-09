Cet évènement est passé In Vivo, une saison à l’Institut Salle de l’Institut Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans In Vivo, une saison à l’Institut Salle de l’Institut Orléans, 13 septembre 2023, Orléans. In Vivo, une saison à l’Institut Mercredi 13 septembre, 19h30 Salle de l’Institut L’équipe du conservatoire et des intervenants mystères vous présentent la bande-annonce de cette saison 2023-2024. Venez découvrir en avant-première des extraits de cette nouvelle programmation, sous le signe des constellations.

Réservation conseillée
Salle de l'Institut
4 Place Sainte-Croix 45000 Orléans

2023-09-13T19:30:00+02:00 – 2023-09-13T21:00:00+02:00
gratuit

