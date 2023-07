Wichita au cœur de l’ouest américain Salle de l’institut Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Wichita au cœur de l’ouest américain Salle de l’institut Orléans, 8 juillet 2023, Orléans. Wichita au cœur de l’ouest américain Samedi 8 juillet, 17h00 Salle de l’institut Entrée libre Conférence: Wichita au coeur de l’ouest américain: Samedi 8 juillet 2023, à 17H00, Salle de l’Institut 4 place Sainte-Croix

Par Augustin Habran, maître de conférence en histoire et civilisation des Etats-Unis à l’Université d’Orléans. pour découvrir l’histoire de la ville, son lien avec Orléans et ce qu’elle est aujoud’hui. Exposition Photographique: Expositon de photos de la ville de Wichita: du 4 juillet au 17 août 2023, Place de l’Etape sur les grilles de l’Hôtel Groslot

