Un projet de grande ampleur qui rassemble une vingtaine de musiciens de l’Ensemble vocal Cantamici dirigé par le chef argentin Ariel Alonso, autour d’une sélection de madrigaux extraits du 8ème livre de Claudio Monteverdi (1567-1643).

Ce compositeur de génie apporte une contribution majeure à l’essor de la musique. Il révolutionne le genre à travers une nouvelle pratique dans laquelle la basse continue prend son essor et donne naissance à l’ère baroque. C’est particulièrement le cas dans ce 8ème livre où un dialogue poétique entre violon et chant exprime l’ardeur de ces madrigaux amoureux et guerrier.

Ariel Alonso, l’Ensemble Cantamici et Patrick Cohën-Akenine vous concoctent un moment musical où s’entrechoquent lutte et pouvoir, ardeur et sentiments pour un concert conflictuel et passionnel.

Ensemble vocal Cantamici,

direction Ariel ALONSO

Les Folies françoises,

direction Patrick COHËN-AKENINE

Claudio Monteverdi (1567 – 1643)

