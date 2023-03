TELEMANN, CET ILLUSTRE INCONNU Salle de l’institut, 25 mai 2023, Orléans.

Telemann fut certainement à la fin de la période baroque le compositeur le plus célèbre d’Allemagne. Prédestiné à devenir pasteur comme ses aïeux, le jeune Georg Philipp découvre la musique durant les offices.

Enfant surdoué, il reçoit très tôt ses premières leçons et apprend à jouer du violon, de la flûte et du clavecin. Musicien en grande partie autodidacte, il devient, malgré les souhaits de sa famille, l’un des compositeurs les plus prolifiques de tous les temps avec près de 6 000 œuvres (Cantates, Oratorios, Opéras, Ouvertures, Concertos et de nombreuses pièces instrumentales), dont plusieurs ont été malheureusement perdues.

Alors que son époque l’avait préféré à Bach et Haendel, l’évolution des idéaux musicologiques au cours du 19ème siècle conduisit à une dépréciation de ses créations.

La flûte à bec est au cœur de sa production de musique de chambre et nous permettra, pour ce programme, de mettre en valeur les qualités précoces de Raphaël (15 ans) au sein de trios, sonates et solo avec les membres fondateurs des Folies françoises.

Interprètes :

Raphaël Cohën-Akenine – Flûte à bec

Patrick Cohën- Akenine – Violon

Béatrice Martin – Clavecin

François Poly – Violoncelle

PROGRAMME :

Georg Philipp Telemann (1681 – 1767)

Trio en la mineur pour flûte à bec, violon et basse continue (1718)

Affettuoso, Vivace, Grave, Menuet

Sonate en do majeur pour flûte à bec et basse continue

Cantabile, Allegro, Grave, Vivace

Fantaisie n°3 en fa mineur pour violon seul (1735)

Adagio, Presto, Grave, Vivace

Essercizii musici, Trio n°7 en fa majeur pour flûte à bec, viole et basse continue

Vivace, Mesto, Allegro

Prélude pour deux dessus sans basse

Sonate Méthodique en ré mineur

Andante, Allegro, Tempo giusto, Vivace, Allegro

Essercizii musici, Trio n°5 en la mineur pour flûte à bec, violon et basse co

