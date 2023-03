Telemann, cet illustre inconnu Salle de l’Institut Orleans Catégorie d’Évènement: Orléans

Telemann, cet illustre inconnu

Jeudi 25 mai, 20h30
Salle de l'Institut

Telemann fut certainement à la fin de la période baroque le compositeur le plus célèbre d'Allemagne. Prédestiné à devenir pasteur comme ses aïeux, le jeune Georg Philipp découvre la musique durant les offices.

Enfant surdoué et musicien en grande partie autodidacte, il devient, malgré les souhaits de sa famille, l’un des compositeurs les plus prolifiques de tous les temps avec près de 6 000 œuvres (Cantates, Oratorios, Opéras, Ouvertures, Concertos et de nombreuses pièces instrumentales). Interprètes :

Raphaël Cohën-Akenine – Flûte à bec

Patrick Cohën- Akenine – Violon

Béatrice Martin – Clavecin

François Poly – Violoncelle BILLETTERIE :

BILLETTERIE

https://www.helloasso.com/associations/les-folies-francoises/evenements/telemann-cet-illustre-inconnu

Salle de l'Institut
4 Place Sainte-Croix, Orleans

2023-05-25T20:30:00+02:00 – 2023-05-25T22:00:00+02:00

