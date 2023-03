Violeta Cruz, Paul Ramage, Lucas Fagin : la nouvelle musique contemporaine Salle de l’institut Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Violeta Cruz, Paul Ramage, Lucas Fagin : la nouvelle musique contemporaine Salle de l’institut, 13 mai 2023, Orléans. Violeta Cruz, Paul Ramage, Lucas Fagin : la nouvelle musique contemporaine Samedi 13 mai, 11h00 Salle de l’institut Entrée libre Violeta Cruz, Paul Ramage et Lucas Fagin : trois figures d’une même génération de compositeurs, s’illustrant notamment du côté de l’électroacoustique, de la texture musicale, de la spatialisation instrumentale et électronique, dans des perspectives inédites et décloisonnées. Trois signatures esthétiques, évoquées à l’occasion de leurs collaborations avec l’ensemble Cairn.

En écho aux concerts du 16 mai à l’Institut et du 1er juin 2023 au Théâtre d’Orléans par l’ensemble Cairn. Salle de l’institut 4, Place Sainte-Croix 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T11:00:00+02:00 – 2023-05-13T12:00:00+02:00

2023-05-13T11:00:00+02:00 – 2023-05-13T12:00:00+02:00 gratuit DR

