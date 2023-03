Révisez vos classiques Salle de l’institut Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Révisez vos classiques Salle de l’institut, 12 mai 2023, Orléans. Révisez vos classiques Vendredi 12 mai, 19h00 Salle de l’institut Entrée libre Trois rendez-vous dans l’année pour découvrir ou redécouvrir les grandes œuvres du répertoire instrumental avec les professeurs du Conservatoire. Délices musicaux 100% naturels, à déguster sur place, en direct du producteur, pour le développement durable de la culture musicale ! Salle de l’institut 4, Place Sainte-Croix 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-12T19:00:00+02:00 – 2023-05-12T20:00:00+02:00

