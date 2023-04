« Jeanne d’Arc après Jeanne d’Arc, généalogie d’un mythe à travers l’histoire » Salle de l’institut Orléans Catégories d’évènement: Loiret

« Jeanne d'Arc après Jeanne d'Arc, généalogie d'un mythe à travers l'histoire » Dimanche 30 avril, 16h00 Salle de l'institut Gratuit 16 h Salle de l'Institut du Conservatoire de Musique d'Orléans

Animée par Richard Galliano Valdiserra, Agrégé de l’Université, Professeur d’histoire en Khâgne Ulm au lycée Lakanal, Sceaux, Lieutenant de réserve opérationnelle dans l’Armée de l’Air et de l’Espace, Formateur/Conférencier sur la Base aérienne 123 de Bricy. Personnage de chair devenu une icône, il y a, en Jeanne, deux personnalités que des siècles séparent : la Pucelle, héroïne du XVe siècle controversée, et la légende, prétexte à tous les malentendus et tous les fantasmes. La fascination et l’importance pour Jeanne d’Arc sont mondiales, depuis le XIXe siècle, grâce à Jules Michelet en particulier. Comment allaient se construire en France à travers les siècles son image et sa légende après sa mort ? Comment expliquer le culte voué à cette guerrière devenue sainte, pour en faire un authentique « lieu de mémoire » ? Pour autant, Jeanne d’Arc n’est-elle qu’une héroïne spécifiquement française ou son charisme a-t-il dépassé nos frontières ? Salle de l’institut 4, Place Sainte-Croix 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

