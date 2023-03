Concert de l’orchestre symphonique Opus 45 Salle de l’institut, 18 mars 2023, Orléans.

Concert de l’orchestre symphonique Opus 45 Samedi 18 mars, 18h00 Salle de l’institut Entrée : 10 € – de 16 ans 5 € – de 12 ans gratuit

C. W Gluck : Ouverture d’Iphigénie en Aulide

F.Schubert : Symphonie n°9 – Andante con moto

B. Bartok : Danses roumaines

J. Barry : Danse avec les loups

P. Doyle et J. Williams : Harry Potter

C.Custer ; The best of the Beatles

T. Rickettes: Satchmo

Salle de l’institut 4, Place Sainte-Croix 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T18:00:00+01:00 – 2023-03-18T19:30:00+01:00

2023-03-18T18:00:00+01:00 – 2023-03-18T19:30:00+01:00

Classique – Musique de films – Variété – jazz