Muses ou musiciennes ? Les femmes et la pratique de la musique dans l’ancien régime Salle de l’institut, 11 mars 2023, Orléans. Muses ou musiciennes ? Les femmes et la pratique de la musique dans l’ancien régime Samedi 11 mars, 14h00 Salle de l’institut Entrée libre Ornement des salons, la jeune fille à marier au XVIIIème siècle est souvent représentée avec un instrument de musique ou une partition, garants de sa bonne éducation. Mais sous cette belle image d’Epinal se cache une autre réalité : celle de la difficulté pour les femmes de pratiquer librement la musique et d’être reconnues comme musiciennes professionnelles dans ce milieu très fermé aux femmes.

Par l'ensemble La Rêveuse (Florence Bolton et Benjamin Perrot), avec la participation des solistes de l'ensemble vocal Ephémères

