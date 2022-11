Concert de Noël – Orchestre Symphonique d’Orléans Salle de l’institut Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Concert de Noël – Orchestre Symphonique d'Orléans
17 et 18 décembre
Salle de l'institut

Tarif plein: 27€ Tarif réduit : 24€ Tarif -26 ans : 12€

Ouverture des réservations le 29 novembre à 13h

Salle de l'institut
4, Place Sainte-Croix 45000 Orléans

Direction : Élisabeth Renault

Julie Fontenas, soprano ; Virgile Frannais, baryton

Chœur Symphonique du Conservatoire d’Orléans

Quintette à vents, contrebasse à cordes et orgue MOZART / extraits des Vêpres

HAYDN / extrait de la Création

MENDELSSOHN / extraits d’Elias

SCHUBERT / 2e Mouvement de la Symphonie n°5 Comme chaque année, l’Orchestre Symphonique d’Orléans et le Chœur Symphonique du Conservatoire d’Orléans vous invitent à célébrer Noël en musique. Nouveauté qui sonne comme un retour aux sources pour notre Orchestre, ce concert se tiendra dans la salle qui l’a vu naître : celle de l’Institut. Comme un autre clin d’œil à ses débuts, il se produira dans une formation instrumentale allégée, aux côtés du Chœur Symphonique du Conservatoire et de deux solistes pour vous offrir un réjouissant florilège d’oratorios et d’airs sacrés. Plus d’infos : https://www.orchestre-orleans.com/concert/noel-2022/

2022-12-17T20:30:00+01:00

2022-12-18T17:30:00+01:00

