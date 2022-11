« Révisez vos classiques ! » Salle de l’institut Orléans Catégories d’évènement: Loiret

« Révisez vos classiques ! » Vendredi 25 novembre, 19h00 Salle de l'institut

Entrée libre

En prélude au weekend, dans un esprit de scène ouverte, les professeurs du Conservatoire vous font (re)découvrir les grandes œuvres du répertoire instrumental. Salle de l’institut 4, Place Sainte-Croix 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Au programme de ce premier rendez-vous de la saison : Beethoven, Chostakovitch, Creston, Dowland, Girard, Guastavino. Avec :

Serge Cintrat violon

Jérôme Damien, Frédéric Desenclos et Mylène Nicolas pianos

Frédéric Juranville saxophone

Josiane Rabamananjara guitare

Corinne Sertillanges chant Durée : 1h00 Entrée libre dans la limite des places disponibles

