ACOUSTIC LE FESTIVAL – 14EME EDITION SALLE DE L’IDONNIERE Le Poire Sur Vie, samedi 23 mars 2024.

Le festival Acoustic, c’est 3 jours d’émotion et de partage à vivre au plus proche des artistes, dans une salle à l’acoustique hors-pair. Pour sa 14e édition, le festival s’entoure d’artistes remarquables pour 3 soirées inoubliables : Benjamin Biolay, Charlie Winston, Maxime Le Forestier, Aliocha Schneider, Nick Mulvey, Grandbrothers et Jordan Mackampa.Avec toujours pour maîtres-mots : chaleur, authenticité et exception. Rendez-vous les 22, 23 et 24 mars 2024 au Poiré-sur-Vie (85).VENDREDI 22 MARS 2024 : JORDAN MACKAMPA, BENJAMIN BIOLAYSAMEDI 23 MARS 2024 : GRANDBROTHERS, NICK MULVEY, CHARLIE WINSTONDIMANCHE 24 MARS 2024 : ALIOCHA SCHNEIDER, MAXIME LE FORESTIER

Tarif : 12.00 – 36.20 euros.

Début : 2024-03-23 à 19:00

SALLE DE L’IDONNIERE rue des Pruniers 85170 Le Poire Sur Vie 85