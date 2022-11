Fest-Noz Plouha Salle de l’hermine 22 Plouha Plouha Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plouha

Fest-Noz Plouha Salle de l’hermine 22 Plouha, 3 décembre 2022, Plouha. Fest-Noz Plouha Samedi 3 décembre, 18h00 Salle de l’hermine 22 Plouha Fest-noz annuel des écoles bilingues du goelo handicap moteur mi Salle de l’hermine 22 Plouha 9 Avenue Laennec, 22580 Plouha Pen Ker Plouha 22580 Côtes-d’Armor Bretagne Fest Noz Div Yezh Plouha, Ploueg-Ar-Mor ha Lannolon 2022… c’est bientôt, le samedi 3 décembre !

On vous attend nombreux sallle de l’Hermine à Plouha !

18H30-19H30: les enfants sur scène

19H30-20H30: repas en musique (galettes et crèpes, frites…)

Début du fest noz à 20H30 avec Zoñj, Skablez, Avel Vraz et Guillemois-Quéré

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-03T18:00:00+01:00

2022-12-03T23:59:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Plouha Autres Lieu Salle de l'hermine 22 Plouha Adresse 9 Avenue Laennec, 22580 Plouha Pen Ker Ville Plouha lieuville Salle de l'hermine 22 Plouha Plouha Departement Côtes-d'Armor

Salle de l'hermine 22 Plouha Plouha Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plouha/

Fest-Noz Plouha Salle de l’hermine 22 Plouha 2022-12-03 was last modified: by Fest-Noz Plouha Salle de l’hermine 22 Plouha Salle de l'hermine 22 Plouha 3 décembre 2022 Plouha Salle de l'hermine 22 Plouha Plouha

Plouha Côtes-d'Armor