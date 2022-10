Pastella à emporter et vente de vins Salle de l’her de sport L'Herbergement Catégories d’évènement: L'Herbergement

Sur inscription.

Le SMASH Basket vous propose un repas à emporter et une vente de vins. Salle de l’her de sport 25 bis Pl. du Marché, 85260 L’Herbergement L’Herbergement 85260 Vendée Pays de la Loire Le SMASH Basket vous propose de vous régaler le samedi 19 novembre avec une pastella à emporter et une vente de vins. Retrait de 18h à 19h30 dans les salles de sports de L’Herbergement ou de Saint André Treize Voies.

Commande sur hello asso ou au 06 07 09 39 92

