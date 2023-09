Sandrine, ou comment écrire des spectacles quand on est féministe (et qu’on aime le pôle dance) Salle de l’Hélianthe La Crèche, 8 mars 2024, La Crèche.

La Crèche,Deux-Sèvres

Cie L’œil de Pénélope

Danse – Théâtre

A partir de 15 ans

Après avoir interrogé des femmes de marin, s’être immergée dans le milieu de la chasse, Solène Cerutti expérimente un nouveau terrain d’étude, celui de la pole dance. Cette pièce interroge le corps, et le statut des femmes.

Un solo qui s’appuie sur le milieu de la pole pour raconter la société !.

Salle de l’Hélianthe

La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Cie L’?il de Pénélope

Dance – Theater

Ages 15 and up

After interviewing sailors? wives and immersing herself in the world of hunting, Solène Cerutti is experimenting with a new field of study: pole dancing. This piece questions the body and the status of women.

A solo that uses the world of pole to tell the story of society!

Cie L’il de Pénélope

Danza – Teatro

A partir de 15 años

Tras entrevistar a las esposas de los marineros y sumergirse en el mundo de la caza, Solène Cerutti experimenta con un nuevo campo de estudio: el baile de la barra. Esta pieza cuestiona el cuerpo y la condición de la mujer.

Un solo que utiliza el baile de la barra para contar la historia de la sociedad

Cie L’?il de Pénélope (Das Auge der Penelope)

Tanz – Theater

Ab 15 Jahren

Nachdem Solène Cerutti Seemannsfrauen befragt und sich in das Milieu der Jagd vertieft hat, experimentiert sie mit einem neuen Studiengebiet, dem des Poledance. Dieses Stück stellt den Körper und den Status der Frauen in Frage.

Ein Solo, das sich auf das Milieu der Pole Dance stützt, um die Gesellschaft zu erzählen!

