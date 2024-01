STARS 70 SALLE DE L’ETOILE Chateaurenard, 3 mars 2024, Chateaurenard.

Stars 70 Un incroyable retour dans le temps avec : Claude FRANÇOIS, Joe DASSIN, DALIDA, Mike BRANT et COLUCHE pour une soirée magique, époustouflante de vérité et de joie de vivre !La promesse d’une soirée aussi improbable qu’inoubliable. De l’émotion, du rire, mais surtout des tubes, des tubes et encore des tubes pour le plus grand plaisir des nombreux fans de ces cinq stars disparues.Un spectacle 100% LIVE, dans la folie et la nostalgie des années 70 ! Ambiance garantie !!

Tarif : 35.20 – 35.20 euros.

Début : 2024-03-03 à 15:30

SALLE DE L’ETOILE 10 AVENUE LEO LAGRANGE 13160 Chateaurenard 13