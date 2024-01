DON QUICHOTTE SALLE DE L’ETOILE Chateaurenard, 2 mars 2024, Chateaurenard.

DON QUICHOTTE / 02 MARS 2024Ballet Féerie en deux actes de Léon Minkus Don Quichotte est l’une des oeuvres les plus prestigieuses de l’histoire de la danse classique. Interprété par les plus grandes stars de ballet, Don Quichotte est l’un des sommets dans l’art de la danse. Le ballet mêle l’intrigue amoureuse de la jeune Quiterie (Kitri) et du barbier Basile à l’odyssée du « chevalier à la triste figure ». Don Quichotte, un vieux chevalier excentrique obsédé par l’idéal de la chevalerie, est hanté par la vision d’un amour utopique, Dulcinée. Le ballet est composé d’épisodes célèbres comme la rencontre avec les comédiens ambulants, la bataille contre les moulins à vent et le célèbre « pas de deux » de Don Quichotte et Kitri, plein de virtuosité, devenu cheval de bataille pour les étoiles classiques.Compagnie / productionNP spectaclesDirection Alexandre STOYANOVChorégraphie de Marius PETIPA et V. KOVTOUNDurée2h00 avec entracte

Tarif : 19.00 – 32.20 euros.

Début : 2024-03-02 à 20:30

Réservez votre billet ici

SALLE DE L’ETOILE 10 AVENUE LEO LAGRANGE 13160 Chateaurenard 13