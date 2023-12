ISSUE DE SECOURS SALLE DE L’ETOILE Chateaurenard, 26 janvier 2024, Chateaurenard.

ISSUE DE SECOURS26 janvier 2024 Issue de Secours, c’est l’histoire du dernier vol d’un pilote émérite et de son co-pilote plein d’ambition, qui souhaite lui succéder ! Plus de dix ans passés côte à côte à sillonner le monde : Paris, Londres, New-York, Miami… Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Et ce qui devait être un dernier vol agréable et joyeux entre nos deux compères va se transformer… en véritable cauchemar ! Entre Y a t’il un pilote dans l’avion ? et l’humour décalé des Monty Python, Issue de Secours nous entraîne dans une avalanche de rires provoquée par des gags totalement absurdes ! Compagnie / productionCo-production Les 7 Fromentins et En scène ! ProductionsUne pièce de Benjamin Isel, Hadrien BerthautMise en scèneBarbara LambertAvec Benjamin Isel, Hadrien Berthaut

Tarif : 14.00 – 27.20 euros.

Début : 2024-01-26 à 20:30

Réservez votre billet ici

SALLE DE L’ETOILE 10 AVENUE LEO LAGRANGE 13160 Chateaurenard 13