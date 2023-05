POMME Salle de l’étoile, 25 novembre 2023, Châteaurenard.

POMME Samedi 25 novembre, 20h00 Salle de l’étoile A partir de 28.57€ en pré vente

► POMME: Alors qu’elle remporte le prix de l’Artiste féminine aux Victoires de la Musique en février 2021, Pomme s’attèle à l’écriture des titres de l’album « Consolation ». Oscillant entre l’envie de parler de son enfance et de femmes qui l’inspirent, les deux sujets s’entremêlent logiquement dans cette nouvelle œuvre. « Consolation » sera d’abord pensée comme un album en piano voix. S’ajouteront par la suite les teintes synthétiques et électroniques auxquelles aspirent Pomme, qui confèrent au disque une maturité supérieure, traduisant l’ambition et le renouvellement de l’artiste, tout en conservant son identité propre.

ℹ️ Ouverture des portes : 20h00 – Début du concert : 20h30.

Tarifs :

►En prévente (hors frais de loc.) : Assis : 35€ / Fosse Debout : 32€ / Fosse Debout Réduit : 28€.

►Sur place : Assis : 38€ / Fosse Debout : 35€.

Salle de l'étoile 10 Avenue Léo Lagrange, 13160 Châteaurenard Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T20:00:00+01:00 – 2023-11-25T22:30:00+01:00

