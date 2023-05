ADÉ Salle de l’étoile, 24 novembre 2023, Châteaurenard.

ADÉ Vendredi 24 novembre, 20h00 Salle de l’étoile A partir de 21.50€ en pré vente

ℹ️ Ouverture des portes : 20h00 – Début du concert : 20h30.

►Adélaïde Chabannes de Balsac, Adé à la scène, a déjà bien baroudé. Cinq années passées à toutes blindes à bord du groupe pop rock Thérapie Taxi, un succès immédiat et durable, deux albums, un EP et une tournée conclue en octobre 21 au Zénith de Paris en guise d’adieu. On aimait alors déjà, son aplomb, sa voix claire, son allant et la fougue de sa jeunesse. La chanteuse a choisi aujourd’hui d’entamer sa mue, de développer le champ de ses registres musicaux. Son duo avec Benjamin Biolay (Parc fermé) marque le début d’une nouvelle étape artistique. A cheval entre pop luxuriante et country futuriste, Adé a trouvé le bon galop, traversant en Amazone, avec justesse, aplomb et un rien de candeur, les multiples paysages de l’amour et ses météos changeantes, ses zones de turbulences et ses accalmies solaires.

Tarifs :

En prévente (hors frais de location) : Assis : 26€ / Fosse Debout 23€ / Fosse Réduit : 21€.

Sur place : Assis : 29€ / Fosse Debout : 26€.

Salle de l'étoile 10 Avenue Léo Lagrange, 13160 Châteaurenard Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T20:00:00+01:00 – 2023-11-24T23:00:00+01:00

