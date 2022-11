GROUNDATION – « HEBRON GATE » – 20th years anniversary + Bandikoot Salle de l’étoile Châteaurenard Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

GROUNDATION – « HEBRON GATE » – 20th years anniversary + Bandikoot Samedi 13 mai 2023, 20h00 Salle de l'étoile

A partir de 20€

♫REGGAE♫ Salle de l’étoile 10 Avenue Léo Lagrange, 13160 Châteaurenard Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur ► Le retour sur scène de Groundation avec une série de concerts exceptionnels pour replonger en live dans leur album mythique « Hebron Gate » sorti il y a déjà 20 ans! Cet opus, symbiose absolue de reggae roots et de jazz expérimental, est devenu un classique dès sa sortie, et a offert au groupe une reconnaissance mondiale.

Des musiciens et choristes virtuoses pour des envolées reggae, dub ou jazz alliés à la voix et à l’énergie si particulière d’Harrison Stafford à la puissance mystique : la messe est dite, une véritable révélation sur les 9 titres!

Un véritable bijou qui bouscule le monde du reggae et prouve la qualité artistique incomparable du groupe. Saisissez l’occasion unique de ce rendez-vous pour vivre un moment mythique ! ►BANDIKOOT : Le projet Bandikoot vous transporte dans un projet multi-instrumentaliste mêlant sonorités électroniques et organiques. Armé d’effets en tout genre, il pose une base instrumentale avant d’insuffler successivement mélodica, didgeridoo et thérémine. Une immersion à travers des sons variés, singuliers, faisant écho à la scène dub française actuelle. ► Ouverture des portes : 20h00 – Début du concert : 20h30.

►Tarifs :

En prévente (hors frais de loc.) : Assis : 26€ / Debout : 23€ / Réduit : 20€.

Sur place : Assis : 29€ / Debout : 26€.

