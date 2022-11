TIAKOLA Salle de l’étoile Châteaurenard Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

TIAKOLA Samedi 25 février 2023, 20h00 Salle de l'étoile

A partir de 26€

♫♫♫ Salle de l’étoile 10 Avenue Léo Lagrange, 13160 Châteaurenard Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur ►Tiakola, le gamin de la Courneuve est loin de se limiter à ce que son jeune CV pourrait laisser penser : un faiseur de tubes, un rappeur-chanteur tout juste bon à poser des refrains chaloupés sur les singles des autres. S’il excelle dans cet exercice, au point d’avoir multiplié les featurings (Niska, MHD, Gazo…), Tiakola donne surtout l’impression d’être voué à quelque chose de plus grand. Celui que l’on ne surnomme pas en vain « La mélo », a passé du temps en studio afin d’enregistrer son premier album MÉLO, qui sortira le 27 mai 2022.

Un premier album censé lui permettre de devenir ce qu’il doit être : un artiste qui compte, bien décidé à créer une œuvre cohérente, soignée et suffisamment ambitieuse pour rendre indispensable ce flow.

Après avoir annoncé la date de sortie de son premier album, Tiakola a lancé le Melo Tour, une tournée de plusieurs dates avec son premier concert parisien à La Cigale qui affiche déjà complet ; Tiakola continue son ascension sur la scène du rap game français. ►+Première Partie

► Ouverture des portes : 20h00 – Début du concert : 20h30.

►Tarifs :

En prévente (hors frais de loc.) : Assis : 26€ / Debout : 23€ / Réduit : 21€.

Sur place : Assis : 29€ / Debout : 26€.

