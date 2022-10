DELUXE + RECREATION! Salle de l’étoile, 29 octobre 2022, Châteaurenard.

DELUXE + RECREATION! Samedi 29 octobre, 20h00 Salle de l’étoile

Salle de l’étoile 10 Avenue Léo Lagrange, 13160 Châteaurenard Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

► DELUXE : Des costumes encore plus déjantés, colorés et brillants, à l’intérieur d’une scénographie totalement revisitée, qui laissera encore plus de place à leur explosivité et leur dynamisme communicatif. Sans oublier leur emblématique moustache qui sera encore une fois mise à l’honneur. Deluxe nous a ainsi préparé, une performance musicale et visuelle encore plus folle, alors « si ça t’a plu, reviens moustachu »

► RECREATION! : Recreation! transmet son optimisme à travers des concerts qui sont comme des pauses joyeuses dans nos vies, portées par une musique jouée résolument live, avec ses risques, ses imperfections et ses possibilités de recreation.

► Ouverture des portes : 20h00.

► Début des concerts : 20h30.

► Tarifs (hors frais de loc.) :

En prévente : Assis : 25€ // Fosse Debout : 22 // Fosse Debout Réduit : 19€

Sur place : Assis : 28€ // Fosse : 25€.



