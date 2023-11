Concert Salle de l’Etincelle ALGRANGE Catégorie d’Évènement: Algrange Concert Salle de l’Etincelle ALGRANGE, 12 novembre 2023, ALGRANGE. Concert Dimanche 12 novembre, 15h30 Salle de l’Etincelle Concert du Brass Band Musicalis

et Harmonie Municipale de Yutz Salle de l’Etincelle Rue Jean Burger , 57440 ALGRANGE ALGRANGE Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-12T15:30:00+01:00 – 2023-11-12T17:30:00+01:00

2023-11-12T15:30:00+01:00 – 2023-11-12T17:30:00+01:00 Détails Catégorie d’Évènement: Algrange Autres Lieu Salle de l'Etincelle Adresse Rue Jean Burger , 57440 ALGRANGE Ville ALGRANGE Lieu Ville Salle de l'Etincelle ALGRANGE latitude longitude 49.356102;6.041903

Salle de l'Etincelle ALGRANGE https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/algrange/