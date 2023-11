TIM CIRCUS SHOW Salle de l’Espée Charmes, 15 novembre 2023, Charmes.

Charmes,Vosges

Mélange de musique live, magie, comédie, ventriloquie, vidéo synchronisée, etc, ce qu’il y a de sûr, c’est que l’on ne s’ennuie pas avec ces artistes là !!! Un voyage à l’intérieur du corps humain par le biais d’une synchronisation vidéo, un tableau qui parle, un fantôme rigolo etc.. Entre grande technologie et bouts de ficelle, le Tim circus passe du coq à l’âne pour le plus grand plaisir des petits et des grands.

La compagnie Musicacordes vous propose un spectacle familial inclassable.. Tout public

Mercredi 2023-11-15 14:30:00 fin : 2023-11-15 15:30:00. 3 EUR.

Salle de l’Espée place de l’Espée

Charmes 88130 Vosges Grand Est



A mix of live music, magic, comedy, ventriloquism, synchronized video, etc., one thing’s for sure: there’s never a dull moment with these artists! A journey inside the human body via video synchronization, a talking painting, a funny ghost, etc… Between high technology and bits of string, the Tim Circus goes from rooster to donkey, to the delight of young and old alike.

The Musicacordes company presents an unclassifiable family show.

Una mezcla de música en directo, magia, comedia, ventriloquia, vídeo sincronizado, etc. Una cosa es segura: ¡con estos artistas nunca hay un momento aburrido! Un viaje al interior del cuerpo humano a través de la sincronización de vídeo, un cuadro parlante, un fantasma divertido, etc… Entre alta tecnología y trozos de cuerda, el Circo Tim va de una cosa a otra, para deleite de grandes y pequeños.

La compañía Musicacordes le trae un espectáculo familiar inclasificable.

Eine Mischung aus Live-Musik, Zauberei, Comedy, Bauchrednerei, synchronisiertem Video usw. – mit diesen Künstlern wird es garantiert nicht langweilig!!! Eine Reise ins Innere des menschlichen Körpers mittels Videosynchronisation, ein sprechendes Gemälde, ein lustiger Geist etc. Zwischen Hochtechnologie und Bindfäden springt der Tim Circus vom Hahn auf den Esel, zur Freude von Groß und Klein.

Die Kompanie Musicacordes bietet Ihnen ein nicht einzuordnendes Familienspektakel.

Mise à jour le 2023-10-31 par OT EPINAL ET SA REGION