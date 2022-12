Réveillon Folk à Pamproux 79800 salle de l’espace culturel, Pamproux (79)

15€

avec OYUN,Julien Evain ,Thomas Badeau,Camille Jagueneau salle de l’espace culturel, Pamproux (79) rue de la gare salle de l’espace culturel, 79800 Pamproux, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/40337 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Réveillon du 31 /12/2022 de 20h à 2h 1 entrée ou un dessert à partager un plat sorti du panier vos couverts ,a boire café et appéritif offert contact 05 49 76 34 18 source : événement Réveillon Folk à Pamproux 79800 publié sur AgendaTrad

2022-12-31T20:30:00+01:00

2023-01-01T02:00:00+01:00

