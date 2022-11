Marché associatif Salle de Lescalle Lormont Catégories d’évènement: Gironde

Lormont

Marché associatif Salle de Lescalle, 10 décembre 2022, Lormont. Marché associatif Samedi 10 décembre, 10h00 Salle de Lescalle

Entrée gratuite – Inscription obligatoire pour les stands

Marché de Noël organisé par Lormont Main tendue 33, animé et dédié aux associations, artisans et créateurs locaux. Salle de Lescalle Rue de la Camarde 33310 Lormont Vieux Lormont Lormont 33310 Gironde Nouvelle-Aquitaine Petits et grands pourront trouver de quoi compléter les derniers cadeaux de Noël, mais aussi de jolies décorations pour le traditionnel sapin.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-10T10:00:00+01:00

2022-12-10T21:00:00+01:00 © PublicDomainPictures de Pixabay

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Lormont Autres Lieu Salle de Lescalle Adresse Rue de la Camarde 33310 Lormont Vieux Lormont Ville Lormont Age maximum 99 lieuville Salle de Lescalle Lormont Departement Gironde

Salle de Lescalle Lormont Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lormont/

Marché associatif Salle de Lescalle 2022-12-10 was last modified: by Marché associatif Salle de Lescalle Salle de Lescalle 10 décembre 2022 Lormont Salle de Lescalle Lormont

Lormont Gironde