BOURSE AUX JOUETS Salle de l’Escale de Retz Sainte-Pazanne, 3 décembre 2023, Sainte-Pazanne.

Sainte-Pazanne,Loire-Atlantique

L’association d’assistantes maternelles PAM, organise une bourse aux jouets et puériculture à Sainte Pazanne..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 17:00:00. .

Salle de l’Escale de Retz

Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire



The PAM association of childminders is organizing a toy and childcare market in Sainte Pazanne.

La asociación de puericultores PAM organiza una feria del juguete y la guardería en Sainte Pazanne.

Der Verein der Kindergärtnerinnen PAM organisiert eine Spielzeug- und Kindergartenbörse in Sainte Pazanne.

