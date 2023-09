LE SOMMEIL Salle de l’Epilobe – 2 rue du Ramy Saint-Georges-sur-Eure, 27 septembre 2023, Saint-Georges-sur-Eure.

LE SOMMEIL Mercredi 27 septembre, 18h00 Salle de l’Epilobe – 2 rue du Ramy

Le sommeil est un état dans lequel nous passons environ le tiers de notre vie.

Il évolue sans cesse de la naissance au grand âge.

On sait désormais que le manque de sommeil répété à des conséquences néfastes sur notre corps : prise de poids, diabète, maladies cardiovasculaires….

On se pose souvent des questions pour savoir comment améliorer son sommeil et y faire attention.

Venez rencontrer le médecin de la MSA pour se renseigner pour savoir comment fonctionne le sommeil, les différents stades, les pathologies, les conséquences et des conseils pratiques.

Salle de l’Epilobe – 2 rue du Ramy 28190 Saint Georges sur Eure Saint-Georges-sur-Eure 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-27T18:00:00+02:00 – 2023-09-27T21:00:00+02:00

2023-09-27T18:00:00+02:00 – 2023-09-27T21:00:00+02:00

Prévention Santé