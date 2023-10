Fest-Deiz Salle de l’Égalité, Nantes (44), 10 décembre 2023, .

Fest-Deiz Dimanche 10 décembre, 14h00 Salle de l’Égalité, Nantes (44) 5€

Le dimanche 10 décembre 2023, de 14h à 19h, le Cercle Breton de Nantes met à l’honneur le CHANT À DANSER avec :

– le duo Roland Guillou et Nicolas Pinel et leur répertoire de chants de la Presqu’île Guérandaise et d’ailleurs,

– le duo Chemin de Ronde avec Jade et Isabelle, chants de Haute Bretagne,

– l’atelier Kan a Diskan du CBN animé par Aude et Angélique,

– Didier ha Anna Kan ha Diskan, terroir Montagnes,

– Elouan ha Didier, chants dans la ronde en breton,

– l’atelier ChantDansLaRonde du CBN qui fête ses 10 ans !

Une battle de Pile Menu en 2 équipes vous sera proposée : inscription sur place.

Tarif : 5€ pour les non adhérents, Gratuit -12 ans

Boissons et gâteaux en vente sur place.

Salle de l’Égalité, Nantes (44) 6, Boulevard Léon Jouhaux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-10T14:00:00+01:00 – 2023-12-10T18:00:00+01:00

