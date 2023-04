Fest-Deiz Salle de l’Égalité, Nantes (44)

Fest-Deiz Salle de l’Égalité, Nantes (44), 23 avril 2023, . Fest-Deiz Dimanche 23 avril, 14h00 Salle de l’Égalité, Nantes (44) 5€ Cette année le Cercle Breton de Nantes organise un Fest-deiz le dimanche 23 avril à Nantes. Au programme, nous vous proposons : Le duo Blain/Leyzour, Guillaume et Claire appréciés de tous en Loire Atlantique, artistes chevronnés, spontanés et généreux, ils vous feront danser pour votre plus grand plaisir. Le duo partagera l’affiche avec les artistes de la scène musicale du CBN à découvrir : Chemin de Ronde, Isabelle et jade duo de chanteuses, deux belles voix qui s’harmonisent parfaitement pour un chant à danser envoûtant. Trio CBN, Martial au saxo soprano, Jacques à la clarinette, Dominique au violon, proposent un répertoire Haute et Basse Bretagne Ellebraz, Laurence accordéon et chant accompagnée pour cette occasion d’un guitariste et d’un percussionniste Le duo Nicolas Pinel/Guillaume Blévin, chant/bombarde et accordéon, toute la Haute-Bretagne ! Rah-Koed Bihan, groupe de 6 musiciens dont la raison d’être est le plaisir de partager la musique Bretonne avec quelques escapades dans les terroirs voisins ChantDansLaRonde, ce groupe de chanteurs du CBN emmène les danseurs vers la tradition pure, chanter et danser en même temps pour un plaisir décuplé. Entrée : 5€/Gratuit pour les – de 12 ans Dimanche 23 avril 2023 à partir de 14h00 Salle de l’Égalité, 6 Bd Léon Jouhaux Nantes www.cbn.bzh https://www.facebook.com/CercleBretonNantes source : événement Fest-Deiz publié sur AgendaTrad Salle de l’Égalité, Nantes (44) 6, Boulevard Léon Jouhaux Salle de l’Égalité, 44100 Nantes, France [{« link »: « http://www.cbn.bzh »}, {« link »: « https://www.facebook.com/CercleBretonNantes »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/41890 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

