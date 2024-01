Pas touche au menhir – Les Z’Amis en Scène Salle de l’Egalité Nantes, vendredi 8 mars 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-08 20:15 –

Gratuit : non Sur réservation : 8 € – du 1er février au 2 mars 2024 au 06 99 76 95 83 ou leszamisenscene44@gmail.com Sur place : 9 € / 4 € (moins de 10 ans)

Comédie de boulevard bretonnante.Par Cernunnos, tous les moyens seront bons pour les Plouvarech, pour empêcher Dany Renard, promotrice, de réduire LEUR MENHIR en caillasse ! Texte d’Eveline Aubin-Chabot. Représentations du 8 au 10 mars 2024

Salle de l’Egalité Dervallières – Zola Nantes 44100