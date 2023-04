Pensons ensemble le futur Repair Café Salle de l’Eden Erquy Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Pensons ensemble le futur Repair Café Salle de l’Eden, 10 mai 2023, Erquy. Pensons ensemble le futur Repair Café Mercredi 10 mai, 14h30 Salle de l’Eden Le Repair Café se construit doucement pour une ouverture effective des ateliers début septembre, il reste à créer l’équipe, trouver les outils et penser à un lieu définitif.

Les personnes qui se sont déjà inscrites et celles qui sont curieuses de savoir ce qui s’y fait, sont invitées à venir à la salle de l’Eden rue Castelnau le 10 Mai à 14 h 30 nous ferons connaissance et nous parlerons de l’avenir du Repair Café. Salle de l’Eden Erquy, 14 rue castelnau Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

