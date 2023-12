ATELIER MOSAÏQUE SALLE DE L’ECOLE Saint-Bertrand-de-Comminges Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 09:30:00

fin : 2024-03-16 12:30:00 Atelier du samedi avec Alexandra Reuss, mosaïste à Saint-Bertrand..

Les ateliers ont lieu à l’école de Saint-Bertrand-de-Comminges sur 1 journée. Tout le matériel de base est fourni. 90 EUR.

SALLE DE L’ECOLE

Saint-Bertrand-de-Comminges 31510 Haute-Garonne Occitanie

