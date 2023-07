Le château en chantier(s) : exposition photo Salle de l’Echiquier – Château de Caen Caen, 1 juillet 2023, Caen.

Caen,Calvados

Les travaux d’aménagement du château de Caen sont l’occasion pour la ville de Caen de sortir de ses archives d’anciennes photographies.

Reproduites en grand format dans la salle de l’Echiquier, elles sont autant de traces d’un monument vivant qui semble n’avoir jamais cessé d’être en chantier.

Tout public – Salle de l’Échiquier, accès libre tous les jours de 9h à 18h

Salle de l’Echiquier – Château de Caen

Caen 14000 Calvados Normandie



The redevelopment of the Château de Caen is an opportunity for the city of Caen to bring out old photographs from its archives.

Reproduced in large format in the Salle de l’Echiquier, they are all traces of a living monument that never seems to have stopped being under construction.

Open to the public – Salle de l’Echiquier, free admission daily, 9am-6pm

La remodelación del castillo de Caen brinda a la ciudad de Caen la oportunidad de desenterrar viejas fotografías de sus archivos.

Reproducidas en gran formato en la Salle de l’Echiquier, son las huellas de un monumento vivo que nunca parece haber dejado de estar en construcción.

Abierto al público – Salle de l’Echiquier, entrada gratuita todos los días, de 9.00 a 18.00 h

Die Umbauarbeiten am Schloss von Caen bieten der Stadt Caen die Gelegenheit, alte Fotografien aus ihren Archiven hervorzuholen.

Sie werden im Schachbrettsaal in großem Format reproduziert und sind Spuren eines lebendigen Monuments, das nie aufgehört zu haben scheint, sich im Bau zu befinden.

Für alle Altersgruppen – Salle de l’Échiquier, freier Zugang täglich von 9:00 bis 18:00 Uhr

