Histoires de fouilles Salle de l’avenir Rives-de-l’Yon, 2 décembre 2023, Rives-de-l'Yon.

Histoires de fouilles Samedi 2 décembre, 11h00 Salle de l’avenir Tarif unique : adulte 8€, enfant 6€

Un conte scientifique passionnant et fantaisiste signé David Wahl : jouons aux archéologues avec ce spectacle tactile et pratique qui invite les enfants à réfléchir aux enjeux écologiques de notre époque.

L’auteur et interprète David Wahl imagine un récit ludique à partir de la question de nos déchets. Le plastique a-t-il une histoire ? Peut-il devenir un objet de fouilles ? Autour d’un bac à sable et d’une curieuse machine à métamorphoses, les enfants se transforment en apprentis archéologues. Au fil du spectacle, nous plongeons dans une enquête pleine d’humour. Un récit loufoque qui se base sur de véritables recherches scientifiques et nous en apprend beaucoup sur le plastique, ses origines et son avenir, son impact sur l’environnement. Un moment ludique et joyeux de sensibilisation au recyclage.

Salle de l’avenir Saint-Florent-des-Bois, Rives de l’Yon Rives-de-l’Yon 85310 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://legrandr.notre-billetterie.com/billets?spec=898 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@legrandr.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 51 47 83 83 »}]

