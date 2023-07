FLEMME ACTUELLE s’invite chez ZINE OF THE ZONE – Dimanche 16 à l’Avenir SAlle de l’Avenir Brest, 16 juillet 2023, Brest.

FLEMME ACTUELLE s’invite chez ZINE OF THE ZONE – Dimanche 16 à l’Avenir Dimanche 16 juillet, 16h00 SAlle de l’Avenir Prix libre

Amies, amis, fidèles lecteurs et lectrices, contributeur.ices!!!

Aux vues des prévisions dithyrambiques de la météo de vendredi, la sortie du dernier numéro de Flemme Actuelle initialement prévue pour la flemme nationale du 14, est reportée au dimanche 16 juillet à l’Avenir. Nos ami.e.s de Zine of the zone nous ouvre les bras.

On vous attend dès 16h pour un après-midi mix frites et expo de zines dans la zone.

Et après, bé en plus y a des concerts et puis un bar et tout ça à prix libre !

ça va être fantastique!

SAlle de l’Avenir Brest, place guérin Brest 29200 Saint-Martin Finistère Bretagne

2023-07-16T16:00:00+02:00 – 2023-07-16T22:00:00+02:00

