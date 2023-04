Karao’kaisse de grève ☀️ 14 avril Salle de l’Avenir Brest Catégories d’Évènement: Brest

Finistère

Karao’kaisse de grève ☀️ 14 avril Salle de l’Avenir, 14 avril 2023, Brest. Karao’kaisse de grève ☀️ 14 avril Vendredi 14 avril, 18h00 Salle de l’Avenir prix libre Au programme une cantine, des affiches & cartes postales à prix libre,

l’infokiosque de Chardon, un bar à soft, des déguisements, et bien

entendu… Du Karaoké !! Rendez-vous donc vendredi 14 avril à partir de 18h à l’Avenir (Place

Guérin, Brest) pour s’ambiancer ensemble au doux son de vos voix…

Et si tu veux chanter un morceau en particulier, envoie TITRE au

131212… enfin plutôt, envoie le titre de la chanson à

karaoqueer@riseup.net On se voit le 14avril, et que vive la grève! Infos pratiques :

– on ne vendra pas d’alcool au bar, uniquement des softs

– l’Avenir, vous le savez, c’est extinction des feux à 22h

– venez avec du cash pour soutenir les caisses Si tu es dispo pour un coup de main le soir même, répond à ce mail. On a

besoin de personnes sur des créneaux d’une heure pour gérer, en binôme

ou plus, la cantine, le bar à soft et l’accueil. A bientôt ! Salle de l’Avenir Place Guérin – Brest Brest 29200 Saint-Martin Finistère Bretagne [{« type »: « email », « value »: « karaoqueer@riseup.net »}] [{« link »: « mailto:karaoqueer@riseup.net »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-14T18:00:00+02:00 – 2023-04-14T22:00:00+02:00

2023-04-14T18:00:00+02:00 – 2023-04-14T22:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Brest, Finistère Autres Lieu Salle de l'Avenir Adresse Place Guérin - Brest Ville Brest Departement Finistère Lieu Ville Salle de l'Avenir Brest

Salle de l'Avenir Brest Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brest/

Karao’kaisse de grève ☀️ 14 avril Salle de l’Avenir 2023-04-14 was last modified: by Karao’kaisse de grève ☀️ 14 avril Salle de l’Avenir Salle de l'Avenir 14 avril 2023 Brest Salle de l'Avenir Brest

Brest Finistère